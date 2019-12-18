روسيا: احتجاز السفن اليابانية لصيدها الجائر للأخطبوط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن السلطات الروسية احتجزت خمس سفن يابانية في المياه الإقليمية الروسية للاشتباه في تجاوز الصيادين لحصة اصطياد الأخطبوط.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها:"حجم ما تم صيده على متن خمسة من السفن لا يتوافق مع البيانات الموجودة في سجلاتهم المهنية".

ودعت زاخاروفا السلطات اليابانية إلى ضمان عدم انتهاك مثل اتفاقيات الصيد في المستقبل.

وكان قد تم احتجاز السفن اليابانية بالقرب من جزر كوريل، التي ضمتها موسكو في نهاية الحرب العالمية الثانية. وتعتبر اليابان الجزر أراضيها تاريخيا.

وأرسلت وزارة الخارجية اليابانية شكوى إلى روسيا بعد احتجاز السفن قبالة جزيرة هوكايدو الشمالية.