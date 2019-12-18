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عالم

رئيسة تايوان تتعهد بالحفاظ على مقاومة بكين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:13 م
جريدة الدستور
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قالت رئيس تايوان تساي إنج ون في وقت متأخر من اليوم، إن إدارتها ستواصل مقاومة بكين وتعزيز الوحدة الوطنية للدفاع عن سيادة الجزيرة بالديمقراطيات المتماثلة في التفكير إذا ما أعيد انتخابها في يناير المقبل.

وذكرت تساي، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وسط خلال أول عرض تلفزيوني للبيانات الرئاسية "ما تخشاه الصين أكثر من تايوان، هو وحدتنا الوطنية وديمقراطيتها ونموها".

واستشهدت بالاضطرابات في مدينة هونج كونج الصينية المتمتعة بحكم شبه ذاتي، مشيرة إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش أبدًا مع الاستبداد ولن تقبل أبدًا مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي تطبقه بكين على هونج كونج.

وقالت تساي "لن نساوم أبدا على سيادة تايوان من أجل مصلحة اقتصادية أو حيز دبلوماسي".

ومنذ تولي تساي منصبها في مايو 2016، ظلت بكين تضغط بشكل متزايد على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقالت تساي، إذا أعيد انتخابها، فإنها ستواصل تعزيز الأمن القومي، مضيفة أن تايوان واجهت حملات مضللة من الصين.

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