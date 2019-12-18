صور حمادة هلال يحتفل بحصوله على الدرع الذهبي من يوتيوب

احتفل الفنان حمادة هلال، بحصوله على الدرع الذهبي، من موقع "يوتيوب"، وذلك بعد وصول عدد متابعيه إلى مليون مشترك.



ونشر حمادة هلال صور له برفقة الدرع وفريق عمل "يوتيوب"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "كل الشكر والتقدير لجمهوري الحبيب على الثقه وتخطي المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الاعمال في القناة وان شاء الله اكون دايما عند حسن ثقتكم بيا وأسعدكم".



يذكر أن حمادة هلال أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في جامعة المنصورة، وسط حضور الآلاف من الطلاب داخل الملعب الخاص بالجامعة، وصعد "حمادة" إلى مسرح الحفل على أغنية "بحبك آخر حاجة"، وقدم بعدها عدد من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.