السفير الفرنسى: مصر المكان الملائم للاستثمار حاليًا

قال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر إن حجم الصفقات المستقبلية بين البلدين يصل إلى 5 مليارات يورو.



وأضاف السفير الفرنسي، خلال مؤتمر شركة الخطوط الجوية الفرنسية لإعلان تشغيل طائراتها الجديدة إيرباص 350 في القاهرة اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ملياري دولار، ومصر هي المكان الملائم للاستثمار في الوقت الحالي، وهي البوابة التي تتيح للجميع بالاستثمار في المنطقة.



وأشار إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على زيارة المدن السياحة المصرية وأصبحت هناك ثقة كبيرة بسبب الاستقرار السياسي وتنوع المنتج السياحي وخطوة تعويم الجنيه المهمة.

وتوقع روماتيه أن تكون هناك قفزة كبيرة خلال 2020 في عدد السياح الفرنسيين لمصر.