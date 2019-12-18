شكري يهنئ وزير خارجية الكويت بتولي مهام منصبه الجديد

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، لتهنئته بتولي منصب وزير الخارجية.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره الكويتي بالنجاح في مهمته الحالية، مؤكدًا عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وأن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو الدفع قُدمًا بجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.



وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسومًا بتعيين الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت.