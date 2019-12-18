تجديد حبس نصاب وزوجته 16 يومًا لاستيلائهما على 35 مليون جنيه

قضت محكمة الجنح بتجديد حبس سيدة وزوجها، لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى بمعرفة النيابة العامة فى القضية.



وذكرت التحريات الأمنية أن المتهمة تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكي.



أضافت التحريات أن المتهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على الأموال وزعما توظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.



وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، كما تم ضبط زوجها بمحل إقامته بمصر الجديدة.