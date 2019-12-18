الخطوط الجوية الفرنسية تطلق خطًا جديدًا بين باريس والقاهرة

أطلقت الخطوط الجوية الفرنسية طائرتها الجديدة Airbus A350 إلى القاهرة والتي تُعد الوجهة الثانية في العالم بعد تورونتو.



وقال فريدريك بوربان مدير المبيعات الإقليمي في الشركة- في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الأربعاء- إنه تم تجهيز الطائرة الصديقة للبيئة بـ324 مقعدًا: 34 مقعدًا في مقصورة درجة رجال الأعمال، 24 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية Premium و266 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية السياحية.



وأضاف أنه من خلال هذه التحديثات في المقصورات ستتمكن الخطوط الجوية الفرنسية من القيام برحلات من باريس إلى القاهرة 6 أيام في الأسبوع ليتمكن العملاء بذلك من السفر مباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار باريس شارل ديجول.



وأشار بوربان إلى أن ذلك يأتي في إطار التزام الخطوط الجوية الفرنسية منذ أعوام عديدة بالحد من تأثيرها البيئي من خلال اتخاذ وتنفيذ إجراءات ملموسة بما قي ذلك تخفيض الوزن على متن الطائرة، والحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتعزيز التجربة البيئية، والحد من انبعاثات الصوت، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والقضاء على مفهوم استعمال المواد البلاستيكية الصالحة للاستخدام مرة واحدة.