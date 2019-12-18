الحريري: لن أترشح لتشكيل الحكومة المقبلة

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان - زعيم تيار المستقبل-سعد الحريري اليوم، عدم ترشحه لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.



وغرد الحرير عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".



وأضاف في تغريدته "ولما تبين لي أنه رغم إلتزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".



وتابع "وأنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".