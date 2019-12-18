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عالم

نواب الاتحاد الأوروبي يطالبون باستقالة "موسكات"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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صوّت نواب بالبرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات للاستقالة فورا، محتجين بأنه يعرض التحقيقات في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا للخطر.

وقُتلت كاروانا جاليزيا، وهي صحفية مالطية كشفت عن فساد حكومي، في انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر 2017 وتسبب الحادث في إثارة غضب عالمي.

وأدت التطورات الأخيرة في التحقيق في جريمة القتل، والتي تشير إلى احتمال تورط شخصيات سياسية بارزة، إلى ضجة غير مسبوقة في مالطا، مما دفع موسكات إلى إعلان أنه سيستقيل في يناير.

وحذر البرلمان الأوروبي في قراره الذي تم تبنيه بموافقة 581 صوتًا، مقابل معارضة 26 وامتناع 83 عن التصويت، من أنه ما دام موسكات في منصبه، فإن "هناك خطر حقيقي توصل التحقيقات الجارية إلى تسوية".

ويشير نص القرار إلى مزاعم بالفساد وغسل الأموال ضد موسكات وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.

وقال البرلمان إن "التطورات في مالطا خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تهديدات خطيرة ومستمرة لدور القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية"، مشددًا على المخاوف بشأن حرية الإعلام واستقلال القضاء وفصل السلطات.

وواجه المشتبه به الرئيسي في التحقيق في جريمة القتل كيث شمبري، رئيس موظفي مكتب موسكات السابق، اتهاما بأنه العقل المدبر الرئيسي وراء الاغتيال. وتم القبض على شمبري ولكنه أفرج عنه لاحقًا دون تهمة.

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