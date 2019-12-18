إكسبرس: اكتشاف سر المخاريط هو الأبرز فى تاريخ الفراعنة

أكد موقع "اكسبرس" البريطاني، أن اكتشاف سر "رؤوس المخاريط" في مصر الفرعونية بمثابة طفرة في البحث عن أسرار التاريخ الفرعوني.

وتابع أن العلماء يقولون إنهم عثروا على أول دليل حول الرؤوس المخاريط المصرية الشهيرة، في اكتشاف لم يسبق له مثيل.



منذ فترة طويلة يرمز "رؤوس المخروط" في الفن المصري، مع النقوش والجداريات في كثير من الأحيان وتم تصوير الناس وهم يرتدون أغطية الرأس المخروطية في شكل مميز.



وعثر علماء الآثار على بقايا المخاريط على بعد 200 ميل جنوب القاهرة، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة العصور القديمة، تم العثور على المخاريط في أحد الموقع الأثرية في العمارنة.



كان الموقع في السابق مدينة قديمة، بناها الفرعون إخناتون كمركز لعبادة إله الشمس أتون، حيث عزز التوحيد والإيمان بإله واحد.



ظلت المدينة هكذا لمدة 15 عامًا فقط بين عامي 1347 و1332 قبل الميلاد، وتم التخلي عنها بعد وقت قصير من وفاة الفرعون.



على الرغم من أن المدينة كانت مأهولة لفترة زمنية محدودة، إلا أن العلماء وجدوا آلاف المقابر في الموقع، ولم يكن غالبيتهم من النخبة، بل العامة الذين شكلوا نسبة كبيرة من سكان المدينة.



وقالت الصحيفة إن العديد من علماء المصريات والخبراء أجمعوا على أن المخاريط الرأسية كانت وهمية ولا تخدم أي غرض سوى أنها ترمز إلى جوانب معينة من الحياة المصرية في الفن.

ومع ذلك، فإن الورقة الأخيرة تقدم دليلًا ماديًا لأول مرة على المخروط في الواقع وأنها ليس فقط رسمة على الحائط، وكشف المزيد من التحليل عن أن المخاريط كانت مجوفة ومصنوعة من الشمع، وعلى الأرجح شمع العسل.