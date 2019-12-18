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محافظات

20 ألف من طلاب أبوقرقاص يشاركون بمهرجان "صحتهم مستقبلهم"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:41 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، أنه بناء على تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبدعم كامل من اللواء المحافظ أسامة القاضي محافظ المنيا، بعمل حملات توعية للطلاب داخل المحافظة ضمن خطة إدارة التوعية بالشركة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا انطلق مهرجان صحتهم ومستقبلهم.

وأشار "الشهاوي"، إلى أن المهرجان يستهدف ٢١٠ مدرسة على مستوى مراكز سمالوط والمنيا وأبوقرقاص والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بحضور سيارة التوعية المتنقلة لعمل مهرجانات بعدد ٢٤ مدرسة بمركز أبوقرقاص وبحضور٢٠٣٠٠ طالب وطالبة.

وشملت فعاليات المهرجانات شرح للمحاور الخمس للمشروع وهى ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي والتغذية السليمة والنظافة العامة والنظافة الشخصية كما شمل على أغاني عن المحاور الخمس وعرض شخصيات كرتونية للأطفال وسط تفاعل كبير من الطلاب والحضور وتم توزيع معجون أسنان وفرشة أسنان على الطلاب مجانا.

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