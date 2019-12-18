بعد الموافقة على تطويرها.. 8 معلومات عن منطقة باب العزب

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق مصر السيادي، للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين لمدة 49 سنة.



على إثر موافقة مجلس الوزراء على طلب تطويرها، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن منطقة باب العزب.



1- باب العزب، واحد من أبواب قلعة صلاح الدين الأيوبي.

2- تم بناء باب العزب على يد الأمير رضوان الجلفي، قائد الجنود في العصر المملوكي.

3- تطل منطقة باب العزب على مدرسة السلطان حسن ومسجد الرفاعي.

4- تعد منطقة باب العزب، من أكبر وأجمل المنشآت الإسلامية بالقاهرة.

5- في تكوينها وتراثها تشبه منطقة باب العزب منطقتي "الفتوح وزويلة".

6- تتكون منطقة باب العزب من برجين كبيرين مستطيلين، وواجهة مستديرة أعلى كل منهما.

7- تحتوي منطقة باب العزب على رافعة استخدمت لإلقاء الزيوت المغلية على الأعداء، الذين كانوا يحاولون اقتحام المنطقة بالقوة.

8- تم تجديد هذا الباب من قبل الخديو إسماعيل، وطوره إلى شكله الحالي ذي الشكل القوطي؛ وذلك عندما جدد ميدان الرميلة ووسعه، وأضاف له من الخارج الدرج المزدوج.