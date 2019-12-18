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حوادث

تأجيل محاكمة 66 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:53 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة 5 يناير للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا، بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبدالرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بإحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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