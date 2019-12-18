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فن

جلسة تصوير جديدة لـ ياسمين الخطيب بتوقيع محمد إسماعيل (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:49 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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خضعت الإعلامية ياسمين الخطيب، لجلسة تصوير جديدة بتوقيع خبير الأزياء المصمم محمد إسماعيل.

وظهرت "الخطيب" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" بإطلالة رومانسية ساحرة، أضفت إليها الكثير من الجمال.

ياسمين قدمت منذ أيام حفل ختام النسخة الخامسة من مهرجان "إيجي فاشون" وكرم فيه كل من المخرج مجدى أبوعميرة، المخرج محمد حمدي، الملحن محمد رحيم، مدربة الأسود أنوسة كوتة، المطرب مجد القاسم، الفنانة إنجي شرف، الفنانة منى ممدوح، المطرب أحمد جوهر، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، الفنانة ياسمين رحمي.

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