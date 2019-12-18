"القاهرة" تواصل جهودها لإعادة العاصمة إلى سيرتها الأولى

كثفت محافظة القاهرة من أعمالها التطويرية خلال العام الجاري لإرجاع القاهرة إلى سيرتها الأولى لتنضم من جديد إلى المدن الأكثر جمالًا بالعالم، وذلك من خلال تطوير كامل للعشوائيات وإنشاء مدن بديلة عنها بمواصفات حضارية وأسواق وجراجات حظيت بقبول واسع في الأوساط الخارجية والداخلية كنموذج جراج روكسي.



وتابعت محافظة القاهرة مخططاتها التنموية عبر أجهزتها المختلفة لعمليات الإحلال والتطوير القائمة، يقول إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن جراج روكسي شيد على غرار الجراجات العالمية الذكية ليتسع لـ 900 سيارة أسفل سطح الأرض، مشيرًا إلى إسهامه في المرور بالمهم في المنطقة الحيوية بروكسي.



وراهنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل الخرابات القديمة إلى مزارات سياحية وإعادة تطوير الأثر المهمل لعقود بإرجاعه إلى سابق عهده، وبدأت أجهزة الدولة بتوجيه محافظة القاهرة بالعمل لربط الأثر الإسلامي والتاريخي بين الجنوب والغرب، يبدأ في منطقة الفسطاط وسور مجرى العيون ليصل إلى منطقة شارع الأزهر والجمالية في عملية لاستعادة 313 أثرًا مسجلًا كآثار إسلامية بين وكالات ترجع إلى العهد المملوكي والفاطمي وتكيات ومنازل تراثية، وقامت بتسكين قاطنيها بمنازل فاخرة بدلُا من العشش القديمة.



يقول إبراهيم معوض لـ"الدستور" إن مخطط مصر القديمة والفسطاط يتم وفقًا لأجندة وضعتها محافظة القاهرة بحصر قاطني المناطق التاريخية المهملة، مثل سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ، مشيرًَا لـ "الدستور" إلى أن انتهاء إزالة منطقة المدابغ نهاية العام الجاري حسب مخطط المحافظة.



لم تترك محافظة القاهرة فرصة لعملية تطوير مرافقها بقيادة محافظ القاهرة، وانطلقت أمس 20 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي، كدفعة ثانية بدأتها محافظة القاهرة بتشغيل 10 حافلات تعمل بالغاز.



يقول اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لـ"الدستور" إن الحافلات تأتي ضمن خطط المحافظة لتحويل أسطول النقل العام بها صديقًا للبيئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى عبر مخططها لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.