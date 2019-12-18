خلال تكريم ذوى الاحتياجات.. أمل رمزى: الوفد الأقرب لقلوب المصريين

قالت أمل رمزي، رئيس اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد، إن حزب الوفد الذى وُلِد من رحم الأمة، سيظل دائمًا الأقرب إلى عقول وقلوب وبيوت المصريين أينما كانوا، وسيبقى ملبيًا لاحتياجاتهم، ومُدافعًا عن حقوقهم على مر العصور.



جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لذوى الاحتياجات الخاصة من محافظة القليوبية، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وفي إطار مبادئ الحرية والمساواة التي يؤمن بها بيت الأمة تجاه حقوق جميع الفئات في مصر، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي، والمهندس حمدي قوطة، رئيس اللجنة النوعية للسياحة، ومحمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا، والدكتور حسين السيد، رئيس لجنة ذوي الإعاقة ومساعد رئيس الحزب بالقليوبية، وعلي مجاهد، وفاطمة فتحى، عضو لجنة المراسم بالحزب، وممثلى لجنة ذوي الإعاقة في حزب الوفد، وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.



وأضافت "رمزي" أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، يهتم بأصحاب القدرات الخاصة، لذلك قام بتخصيص لجنة نوعية لذوي الإعاقة على غرار لجان مجلس النواب، مشيرة إلى أن اللجنة النوعية لذوي القدرات الخاصة بحزب الوفد، تقوم بدور كبير في التواصل مع ذوي الهمم لرصد كل مشاكلهم والعمل على حلها، وتوصيل صوتهم للمسئولين من خلال مؤسسات الحزب.



وأكدت "رمزي" أن اللجنة تحرص دائمًا على تكريم أصحاب الهمم، تقديرًا لدورهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها، ويستثمرون تلك الجهود في تحقيق إنجازات صعبة، لافتًا إلى أن الوفد يحرص على رفع الروح المعنوية لدى ذوى القدرات الخاصة بشكل كبير، وخلال حفل التكريم يتم رصد كل مشاكلهم وحلها من خلال مؤسسات الحزب، وهذا هو دور بيت الأمة، وهو التواصل مع المواطنين، لذلك دشن المستشار بهاء الدين أبوشقة العديد من المبادرات التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، وبالفعل لاقت نجاحًا كبيرًا.



وأعربت "رمزي" عن سعادتها باهتمام حزب الوفد على رسم البسمة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن حزب الوفد على مدار الأشهر القليلة الماضية، قد أطلق عدة مبادرات لاقت نجاحًا كبيرًا وقبولًا واسعًا عن المواطنين، بعدما استطاعت أن تحقق ما يصبو إليه دور الأحزاب الحقيقى فى مساندة الدولة، كمبادرة الوفد مع الناس.



وأكدت أن الوفد مع المسئول، والوفد مع المرأة، والوفد مع الشباب، والوفد مع الوفديين، والوفد مع الرياضة، ليُطلق شارة بدء نجاح كبير لمبادرة الوفد مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المستشار أبوشقة رحب بإطلاق مبادرة "الوفد مع ذوي الاحتياجات الخاصة" دعمًا لهم.