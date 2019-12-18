الوفد يعلن تشكيل صندوق لدعم ذوى القدرات الخاصة

أعلن المهندس حمدى فوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن الحزب قرر تشكيل صندوق لذوى الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد، ليخدم أعضاء الحزب من ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.



وقال المهندس حمدى قوطة، إن "بيت الأمة" يولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة"، لافتًا إلى أن الوفد لم ينس طوال تاريخه الاشخاص ذوى الإعاقة، بل يمتلك الحزب لجنة خاصة بهم من أجل دعمهم والدفاع عنهم.



جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها لجنة السياحة بحزب الوفد، اليوم، برئاسة أمل رمزى، في أحد فنادق القاهرة، وتحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وبمشاركة عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعضاء الهيئة العليا للوفد.



وأضاف "قوطة" أن الوفد قرر أن يحتفل بذوى الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الإعاقة فى بادرة تبلور اهتمام الوفد بشتى فئات مجتمعنا اليوم.



بدوره قال حسين السيد، رئيس لجنة ذوي الاعاقة بحزب الوفد، إنه تقرر إنشاء صندوق لذوى الإعاقة بحزب الوفد بالقليوبية، وذلك لدعم كل المشروعات والفعاليات الخاصة بذوى الإعاقة.



وأضاف السيد، أن بعضًا من ذوى الإعاقة داخل الوفد تعود إعاقتهم أثناء الدفاع عن أرض الوطن فى حرب أكتوبر وحرب الخليج، بسبب سقوطه من إحدى الطائرات الحربية.



وفي ذات السياق، قال محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: لقد تشرف "بيت الأمة" بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.