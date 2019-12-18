انطلاق فعاليات المؤتمر الثانى للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات

شهد اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الثاني للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، نائبًا عن محافظ كفر الشيخ، في ضوء رؤية مصر 2030، والذي أقيم بمجمع كفر الشيخ الثقافي، تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين ذوي الإعاقة رؤية مصر 2030".



جاء ذلك، بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والشاعر أشرف أبوجليل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور أحمد شلبي، أمين عام المؤتمر، والدكتورة چاكلين بشري، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



وأعرب السكرتير العام، عن سعادته وفخره بأبناء محافظة كفر الشيخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ناقلًا لهم تحيات وتقدير اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لترسيخ حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل مجالات الحياة، ويُعد عام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إحدى الخطوات المهمة تجاه تلك الشريحة والتي تُمثل نسبة ليست بالقليلة من المجتمع المصري، والأمر الذي يُعد تقديرًا من القيادة السياسية لحقوق هذه الفئة حتى تعيش بكرامة وفقًا للدستور والاتفاقات الدولية.



وأوضح السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، أنه على صعيد نشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن من مسئولية وسائل الإعلام المختلفة أن تعمل على زيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم، مع الحرص على تقديم خدمات إعلامية تناسبهم وتنفق مع طبيعة كل إعاقة، فضلًا عن تسليط الضوء على الفعاليات والأحداث الخاصة بهم والنماذج الناجحة بهم، متمنيًا لهم مواصلة الجهود والعطاء والتوفيق والنجاح.



وفي سياق متصل، تفقد السكرتير العام، معرض الفنون التشكيلية والرسم لمتحدي الإعاقة، والذي يضم مجموعة من المنتجات والأعمال اليدوية منها "الكروشيه، والبامبو، والجلود، والإكسسوارات، والنحاس، والخوص، والسجاد، وبعض اللوحات الفنية والرسوم الكاريكاتيرية"، على هامش المؤتمر العلمي لليوم الواحد بعنوان "طاقات وإبداعات واعدة تتطلع إلى وعي وثقافة ومساندة".



يأتي ذلك، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برعاية ذوي القدرات الخاصة وذوي الإبداعات، لتحقيق التنمية الشاملة، وصولًا إلى رؤية القيادة السياسية مصر 2030، والذي يُؤكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألو جهدًا فى تقديم كل سبل الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تلبية جميع مطالبهم، وأن الدولة تولي تلك الفئة اهتمامًا كبيرًا من أجل دمجهم في كل الأنشطة، والمشاركة فى كل القطاعات داخل المجتمع، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الإعاقة، وتمكينهم، وتقديم الدعم الكامل لذوي القدرات الخاصة، كونهم جزءًا من نسيج هذا الوطن.