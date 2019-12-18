هيئة الكتاب تضع خطة مواصلات معرض القاهرة للكتاب

تجري الهيئة العامة للكتاب بوصفها الجهة المسئولة عن تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، اتفاقات مع هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة؛ لوضع خطة المواصلات لوصول المواطنين إلى مقر معرض القاهرة الدولي، في التجمع الخامس.



ومن المقرر أن يتم الاتفاق لتوفير الأتوبيسات، والسرفيرس، والميني باصات، بأسعار سيتم تحديدها من قبل هيئة السرفيس.



ويتوافد على المعرض يوميًا ما يقرب من 200 ألف إلى 300 ألف زائر، من محافظات مصر المختلفة، ويشارك في المعرض العام الحالي أكثر من 1200 ناشر مصري وعربي، وأجنبي، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.



وتعمل الهيئة الآن على الانتهاء من البرنامج الفني والثقافي الخاص بفعاليات المعرض بدورته التي تحل فيها السنغال ضيف شرف، وتحمل شخصيته اسم جمال حمدان.