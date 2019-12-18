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حوادث

وقف مسئولين بـ"الأعلى للآثار" أهدرا 957 ألف جنيه

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر؛ لاتهامهما بإهدار 957 ألف جنيه من المال الواجب تحصيله للخزانة العامة للدولة.
والمتهمان هما كل من مدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة العقود بالمجلس الأعلى للآثار، وتبين أنهما تعاقدا على إحدى المناقصات دون علم الهيئة العامة للخدمات الحكومية دون الحصول على البيانات المطلوبة، مما ترتب عليه زيادة عدد الشركات عن الواجب التعامل معها بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات، ولم يتحريا الدقة في تحديد الموازنة المطلوبة للمناقصة.

وكشفت التحقيقات، عن أنه ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة 957 ألف جنيه، فتم مجازاتهما طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

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