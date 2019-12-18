الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بإطلاق سراح صحفى ليبى

قال اتحاد الصحفيين العرب إنه في ليلة السبت 14 ديسمبر 2019، اختفى الصحفي الليبي رضا فحيل، عقب وصوله إلى طرابلس عائدًا من تونس، بعد أن شارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك على متن الخطوط الجوية الإفريقية.



وذكر مدير المركز الليبي لحرية الصحافة أن رضا فحيل تعرض للاختفاء القسري، فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وتم ذلك بطريقة غير قانونية، ودون إجراءات قضائية، ودون ارتكاب أي مخالفة قانونية.



ومن المعروف أن الصحفي رضا فحيل من بين الصحفيين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحاصل على عدة جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية.



وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بضرورة إطلاق سراح الصحفي رضا فحيل، علي الفور وضرورة الكشف عن مصيره، حيث إن القبض عليه واحتجازه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وكل القوانين الدولية.