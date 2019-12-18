22% زيادة فى صادرات مصر لـ السعودية خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للسعودية ارتفعت إلي 1.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2019 مقابل 1.058 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 22% خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن أهم الصادرات المصرية للسعودية تمثلت في الآتي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 88.2 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 174.4 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة64.1 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 148.3 مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 34.8 مليون دولار.



كان جهاز الإحصاء قد أعلن عن ارتفاع جملة صادرات مصر لدول العالم إلي 22.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2019 مقابل 21.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 924.8 مليون دولار خلال عام.