رغم الإصابة.. لاعبة زفتى تحصد برونزية التايكوندو

نجحت لاعبة نادي زفتى، بمحافظة الغربية، روان أمير الزفتاوي، في تحدي إصابتها والفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية، تحت 14 سنة وزن 55 كيلو.



وتعرضت اللاعبة للإغماء بسبب مرضها بنزلة برد شديدة وتناولها مضادات حيوية، وذلك قبيل مباراة الدور قبل النهائي، وتم استدعاء الإسعاف، ورفض الطبيب دخولها في منازلة الدور قبل النهائي، وذلك حرصًا على حياتها وسط بكاء اللاعبة ورجائه باستكمال البطولة، إلا أن مدربها يوسف سالم امتثل للأمر وتم إعلان انسحاب لاعبة زفتى من هذا اللقاء، لتعود وتحقق برونزية الوزن وسط إشادة الجميع.



يُذكر أن نادي زفتى الرياضي، هو أعرق أندية محافظة الغربية، ومنطقة الدلتا، حيث تم إنشاؤه عام 1925، ويلعب له العديد من الأبطال في ألعاب التايكوندو وكرة السرعة والكاراتيه.