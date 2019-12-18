التضامن: توفير 50 ألف فرصة عمل للمستفيدين من الدعم فى 8 محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انطلاق برنامج "فرصة" صباح اليوم الأربعاء، في صعيد مصر بالفيوم، كخطوة أولى لباقي المحافظات، في إطار توفير فرص عمل للشباب، لاسيما أفراد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي، القادرين منهم على العمل.



وأضافت الوزارة، أن لقاء الفيوم ستعقبه سلسلة لقاءات من المقرر أن تمتد حتى منتصف فبراير المقبل، لتغطية 8 محافظات مستهدفة بالصعيد والوجه القبلي وهى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.



وأشارت، إلى أن برنامج "فرصة" هو أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر المستفيدة من الدعم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات إنتاج بالمحافظات الثمانى المستهدفة، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج.