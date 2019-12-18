-
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم طالبات حصدن المراكز الأولي في بطولة السباحة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:52 م
جريدة الدستور
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
طباعة
كرم الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، طالبات نجحن في حصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للسباحة، حيث تحدوا كل عوامل الطقس وقدموا صورة مشرفة لتعليم الإسماعيلية.

ومنح وكيل الوزارة الطالبات في حضور ماجدة سالم الموجة العام وأولياء أمور الطالبات شهادات تقدير وأثني على جهدهم المبذول، مؤكدًا أهمية التفوق الرياضي جنبًا إلى جنب مع التفوق العلمي.

وقدم الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية التحية إلي كل من ساهم في هذا الإنجاز مدرسات التربية الرياضية ومديري المدارس والمدربين لما قدموه للسباحات للوصول لهذا المستوى المشرف.

كما حرص على تقديم الشكر والعرفان لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد لعدة سنوات مع أبنائهم.

وحققت طالبات المرحلة الإعدادية الصدارة في بطولة الجمهورية للسباحة، وفازت الطالبة جانا محمد عبدالفتاح مدرسة هيئة قناة السويس للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في سباق 100 متر حرة.

كما فازت الطالبة فاطمة محمد حميد مدرسه فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في سباق ٥٠ متر ظهر سباحة والمركز الثالث في سباق 100 متر ظهر.

وفازت الطالبة منة الله عزمي مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في سباق 50 متر فراشة سباحة.

وجاءت النتائج في المرحلة الابتدائية كالتالى الطالبة مريم وائل عطية بالمجمع التعليمى المركز الأول على الجمهورية فى سباق 100 باك.

والطالبة مريم وائل عطية المركز الرابع على الجمهورية في سباق 100 صدر، والطالبة مريم محمد عوض مدرسة السلام الإنجيلية المركز الثاني على الجمهورية فى سباق 100 حرة، كما حصلت على المركز الثالث فى سباق 100 دولفين فراش.

والطالبة سما أحمد العدوى مدرسة المنار المركز الرابع في سباق 100 دولفين.

والطالبة تسنيم أحمد السعيد المركز الرابع على الجمهورية سباق 50م صدر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

البرلمان يطالب الحكومة بحصر رواتب كبار مسئوليها من الصناديق الخاصة

منذ حوالي 21 ساعة

"أم وتعول".. السجن لمدرسة مارست الجنس مع طلابها

منذ حوالي 6 ساعات

الـ 35 عالميًا كأطول خط.. مراحل تطوير وتشغيل المترو (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

12 قتيلا فى حادث مروع بالمنوفية

الصور

image description

مواجهة السيول والنوات بحى العامرية في الإسكندرية

image description

كلمة الرئيس في ختام #منتدى_شياب_العالم

image description

تكريم الرئيس للشباب في ختام #منتدى_شباب_العالم

image description

تنفيذ 4 قرارات إزالة لعقارات مخالفة بالإسكندرية.. صور

image description

إطلاق "الفصل النموذجي" في مدارس زفتي بالغربية

الأكثر قراءة

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

12 قتيلا فى حادث مروع بالمنوفية

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

أيام زمان

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

نجم الساعة

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

الصحة

الصحة العالمية: تراجع نسبة التدخين بين الرجال لأول مرة

"الساونا الباردة".. فوائد طبية وتجميلية

علاقة آلام الظهر بالأسنان

جهاز جديد يساعد في مشاكل البلع

الرئيس نيوز

ترامب ساخرا على تويتر: أتصدقون أننى سأعزل اليوم

السيسي يهنئ جونسون هاتفيا بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

ترامب تعليقا على إجراءات عزله: لم أرتكب أي خطأ

البورصة تواصل الصعود للجلسة الثانية.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.22%

منوعات

ولاية أمريكية تعرض 15 ألف دولار للعيش فيها

يومها العالمي.. 240 مليون يتحدثون اللغة العربية في العالم

مشروع جديد لمحمد بن راشد يدعم اللغة العربية

أستراليا تسجل الأعلى حرارة اليوم

كشكول

"عمر": ٣٪؜ زيادة في نسبة تحصيل الرسوم المدرسية عن العام الماضي

تحذير عاجل من التعليم بشأن أختام "الوزير"

2000 خريج اجتازوا كل الاختبارات للتعاقد مع التعليم

نائب وزير التعليم يعلن عن تفاصيل جديدة بمسابقة 120 ألف معلم

إسلام سياسي

مسؤول أممي: "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا

"مريدات الصوفية" يُعلنَ المشاركة بكثافة فى مولد "الحسين"

صوفى ليبى: الشيخ عمر المختار كان صوفياً يزور الأضرحة والمقامات

"الطريقة الشيخية": الطرق الصوفية منهجها هو منهج رسول الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليبيا ليست قطر.. ولن تكون
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الذى أعاد النهضة الروحية لكنيسته
القس. رفعت فكرى
الوصايا العشر
سيد عبدالقادر
الصواريخ تعيد كتابة التاريخ
المزيد
ads

الثقافة

هيئة الكتاب تضع خطة مواصلات معرض القاهرة للكتاب

التنسيق الحضارى يقيم معرض "المعماريون الفرنسيون على أرض مصر"

"مبدعون ضد الإرهاب والفكر المتطرف" بمركز دندرة الثقافى

صدور "قهوة الصحافة" لخالد إسماعيل عن دار الأدهم

صفحتنا ع الفيس بوك