تكريم طالبات حصدن المراكز الأولي في بطولة السباحة

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، طالبات نجحن في حصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للسباحة، حيث تحدوا كل عوامل الطقس وقدموا صورة مشرفة لتعليم الإسماعيلية.



ومنح وكيل الوزارة الطالبات في حضور ماجدة سالم الموجة العام وأولياء أمور الطالبات شهادات تقدير وأثني على جهدهم المبذول، مؤكدًا أهمية التفوق الرياضي جنبًا إلى جنب مع التفوق العلمي.



وقدم الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية التحية إلي كل من ساهم في هذا الإنجاز مدرسات التربية الرياضية ومديري المدارس والمدربين لما قدموه للسباحات للوصول لهذا المستوى المشرف.



كما حرص على تقديم الشكر والعرفان لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد لعدة سنوات مع أبنائهم.



وحققت طالبات المرحلة الإعدادية الصدارة في بطولة الجمهورية للسباحة، وفازت الطالبة جانا محمد عبدالفتاح مدرسة هيئة قناة السويس للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في سباق 100 متر حرة.



كما فازت الطالبة فاطمة محمد حميد مدرسه فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في سباق ٥٠ متر ظهر سباحة والمركز الثالث في سباق 100 متر ظهر.



وفازت الطالبة منة الله عزمي مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في سباق 50 متر فراشة سباحة.



وجاءت النتائج في المرحلة الابتدائية كالتالى الطالبة مريم وائل عطية بالمجمع التعليمى المركز الأول على الجمهورية فى سباق 100 باك.



والطالبة مريم وائل عطية المركز الرابع على الجمهورية في سباق 100 صدر، والطالبة مريم محمد عوض مدرسة السلام الإنجيلية المركز الثاني على الجمهورية فى سباق 100 حرة، كما حصلت على المركز الثالث فى سباق 100 دولفين فراش.



والطالبة سما أحمد العدوى مدرسة المنار المركز الرابع في سباق 100 دولفين.



والطالبة تسنيم أحمد السعيد المركز الرابع على الجمهورية سباق 50م صدر.