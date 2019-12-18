ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، بندب المعمل الجنائى لمعاينة شقة سكنية شبت فيها النيران؛ للوقوف على أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى التبين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات وكشف ملابسات الحريق.