رئيس الوزراء: زيادة الموازنة المخصصة للمشروعات بنسبة 40%

وأشار إلى أنه جارِ تطبيق برنامج لرصف وإنارة كل الشوارع الداخلية، وأيضًا التركيز على تطوير الصحة، والتعليم بالعمل على تخفيض كثافات الفصول، لافتًا إلى أنه تمت زيادة الموازنة المخصصة للمشروعات بنسبة 40% خلال 2019.

كشف رئيس مجلس الوزراء، عن التحدي الأكبر والأضخم أمام الدولة المصرية، والذي يتمثل في الزيادة السكانية، وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروعات التشييد والبناء كان أسرع وسيلة لتوفير فرص عمل بحجم كبير للشباب.وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه أصبحت لدى الدولة المصرية شبكة طرق على أعلى مستوى، فضلًا عن انتهاء مشاكل الكهرباء والمياه، إلا أنه ما زال المواطن البسيط لديه بعض المتطلبات والخدمات الأساسية التي يريدها، وهذا ما نركز عليه خلال العام الحالي.