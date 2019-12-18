إنفوجراف.. الإحصاء يرصد رحلة صعود رصيد النقد الأجنبى خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل تحسنًا تدريجيًا خلال عامي 2018 و2019، بنحو 800 مليون دولار علي مدار عام، لتسجل 45.1 مليار دولار حتي سبتمبر 2019 مقابل 44.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018.



وأوضح جهاز الإحصاء، أن رصيد مصر من النقد الأجنبي سجل ارتفاعات متتالية ومتسارعة بداية من فبراير 2019 إلي 44.1 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، ثم لـ44.2 مليار دولار في أبريل 2019، 44.4 مليار دولار في يونيو 2019، و44.9 مليار دولار في أغسطس وصولًا لـ45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.



كما أظهر تقرير الإحصاء، أن عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر سبتمبر 2019 بلغ 8.1 شهر مقابل 8 أشهر في الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان قد بلغ 8.5 شهر في شهر سبتمبر 2018.