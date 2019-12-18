محمد خليفة يبشر أهالى المحلة ببدء تطوير العشوائيات

أعلن الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، عن البدء في تطوير العشوائيات بمدينة المحلة الكبرى، خلال الأيام المقبلة.



ويتضمن التطوير استكمال منطقة سوق اللبن، واستكمال منطقة صندفة، ومنطقة المحجوب، ومنطقة التوبة، ومنطقة سكة طنطا، ومنطقة عزبة خضر، بعد انتهاء مشروع الصرف الصحي، ومنطقة الرجبي وأبوشاهين، بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، بتكلفة ٧٠ مليون جنيه.



وسبق للدكتور محمد خليفة مجهودات خلال ثلاثة أعوام ماضية؛ لتدبير الاعتمادات اللازمة لتطوير منطقة سوق اللبن وصندفة وجزء من أبوشاهين، ومنطقة الشيخ سليمان، ويستكمل الآن مجهوداته لتحقيق "عيشة كريمة" لأهالي مدينة المحلة.



ووجه الشكر للمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وحي أول وثان ومجلس المدينة على التعاون في هذا الملف المهم وشكرًا خاصًا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على التنفيذ.