حلقة نقاشية عن أمن المنشآت بمؤتمر استراتيجية الوقاية من الحرائق

شهد مؤتمر "استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية" المنعقد بنادي المهندسين بالزمالك، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية عن أمن المنشآت، ألقى خلالها العميد ياسر لطفي، الخبير الأمني، محاضرة عن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المسئول عن أمن المنشآت، وشروط اختيار العاملين في المنشآت المهمة.



وأكد العميد ياسر لطفي على أهمية التفتيشات الدورية والمفاجئة، التي تمكن القائمين على المنشأة من صحة اختيارهم للأشخاص القائمين على الأمن، والتنبيه الدائم والمستمر على سرية المعلومات داخل كل قسم وإدارة.



تناولت المحاضرة كيفية الحفاظ على أمن معلومات المنشأة من الاختراق والتجسس، وأكدت كذلك على عناصر الأمن الإداري، وأهمها عنصر السيطرة على إجراءات الدخول والخروج، خاصة أثناء تغيير دوريات العمل، وكيفية تأمين أسوار وبوابات المنشآت والأدوات التأمينية المختلفة، وضرورة تقسيم المنشأة إلى قطاعات أمنية، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل قطاع.