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تحقيقات وملفات

عاشق المنتجات الجلدية.. طوني المصري من ورشة صغيرة لـ "براند"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
ميرفت فهمي- هايدي حمدي
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ورشة صغيرة بمسكنه فى منطقة عزبة النخل، تتناثر فى أركانها أجزاء من الجلود، ويجلس أنطوان عادل يفكر فى تحقيق حلمه بتطويع الجلود وتشكيلها، لم يكن الحلم ليتحقق لولا تدخل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي منحه قرضا يبدأ به أولى خطوات الوصول لذلك الحلم.

توجهنا إلى مقر انطلاق حلم "أنطوان"، لنستمع سرده عن رحلته، حتى أصبح واحدًا من صناع المنتجات الجلدية البارزين.

قال أنطوان إنه تخرج من معهد الساليزيان "الدونبوسكو" الإيطالي المختص بالكهرباء وأعمالها، وعلى الرغم من أن التحاقه بالمعهد كان رغبة منه، إلا أنه لم يجد بأعمال الكهرباء ما ينفذ مكنون ميوله الإبداعية.

وجد "أنطوان" ذاته في تشكيل الجلود الطبيعية، وتحويلها إلى حقائب ومنتجات أخرى، فيقرر أن يتخذ هذا الطريق مهنة له، والتى اكتسبها من مدارس الأحد بالكنيسة في صغره، عندما تعلم "الأركيت" أي دق صورة على الخشب، ليزداد شغفه بالجلد وخياطته، إلى درجة رسخت بذهنه، وجعلته يقرر أنه لا سبيل له سوى العمل بهذه المادة الساحرة.
عاشق المنتجات الجلدية..
وقت أن قرر العمل بالجلود، صاحب "أنطوان" العاملين بالمدابغ وأصحابها ليتعرف على أنواعها وأفضلها، وكذا عمل على التدريب ببعض البازرات وغيرها ليكتسب مهارة التصنيع، إلى أن وجد نفسه جاهزًا للبدء بتحقيق حلمه الخاص في تنفيذ مشروعًا للجلودًا يحمل اسمه.

كانت العثرة التي وقفت أمام "أنطوان"هي التمويل المادي، فأشار عليه أصدقاؤه باللجوء إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمنحه قرضًا يبدأ به بأولى خطواته نحو تنفيذ المشروع.
عاشق المنتجات الجلدية..
لم يكن "أنطوان" يعلم أن خطوات الحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات بتلك السهولة، فما كانت سوى سجل تجاري، بطاقة ضريبية،إثبات مقر السكن والعمل، وبعدها حصل على القرض، وقدره 20000 جنيه، مع تسهيلات في السداد.

لم يكتفِ الجهاز بل دعم "أنطوان" بالخبرات اللازمة التي تفيده بمشروعه، أعد له دراسة جدوى، كما أشار عليه خبراء بالطرق السليمة التي يجب اتباعها ليضمن تحقيق مكسب، بل منحوه الفرصة للاشتراك بأكبر المعارض العالمية التي من خلالها يستطيع عرض منتجاته.
عاشق المنتجات الجلدية..
بدأ أنطوان تصنيع حقائب السيدات مطعمًا إياها بالنحاس لما وجده من رقي بهذا المعدن، وتطرق إلى صناعة حقائب الرجال أيضًا والأحزمة الجلدية، أبدع فى تصميم اللوحات المرسومة والمصنوعة من الجلد، استعان بطلاب كليات الفنون الجميلة مزودًا إياهم بألوان تصلح لاستخدام الجلود، لم يكتفِ بذلك بل استخدم الجلد في عمل أغلفة "المذكرات الورقية الصغيرة"، وغيرها من المنتجات.

شارك انطوان بعدد من المعارض ذات الشهرة المحلية والعالمية مثل "تراثنا"، أصبح له زبونًا، ويبحث عن ختم اسمه على المنتجات الجلدية، حتى أنه سيصبح"براند" يتم تداوله وينافس في سوق المنتجات الجلدية.
عاشق المنتجات الجلدية..
شارك انطوان بعدد من المعارض ذات الشهرة المحلية والعالمية مثل "تراثنا"، أصبح له زبونًا، ويبحث عن ختم اسمه على المنتجات الجلدية، حتى أنه سيصبح"براند" يتم تداوله وينافس في سوق المنتجات الجلدية.

رسالة "أنطوان" كانت موجهة إلى كل شاب أوشك على فقدان الأمل في تحقيق ما يصبو إليه وهي أن يتطلع إلى المستقبل بشغف، يؤمن بما يحبه ويسعى إلى العمل به دون الاستسلام.
عاشق المنتجات الجلدية..
وأكد أن الدولة منحت فرصًا ذهبية يستطيع كل منّا استغلالها لتحويل حلمه إلى حقيقة، تلك الفرص التي يوفر بعضها "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والذي سيبقى راعيًا لأحلام كثير من الشباب، وشاهدًا على إنجازاتهم.

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