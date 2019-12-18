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حوادث

18 مارس.. الحكم فى طعون 66 متهمًا فى "أحداث المغارة"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
عماد سليمان - محمد عيسي
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حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم في طعون 66 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 18 مارس المقبل.

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، جلسة نظر الطعون الخاصة بهم إلى أن حجزت المحكمة القضية، ومن المقرر إعادة المتهمين لمحبسهم من جديد.

وكانت محكمة النقض، قد قبلت فى 3 يوليو الماضى، طعون 66 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

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