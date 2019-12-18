-
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: هبوط أعداد العاطلين بأكثر من 700 ألف شخص خلال 2019

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:38 م
أميرة ممدوح
طباعة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد العاطلين انخفضت بأكثر من 700 ألف شخص خلال عام 2019، بعد أن تقلصت أعداد المتعطلين إلى 2.212 مليون شخص خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 2.920 مليون متعطل خلال الربع المناظر من العام السابق.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أعداد المتعطلين من الذكور سجلت أكبر تراجعًا إلى حدود 1.092 مليون شخص خلال 2019 مقابل 1.602 مليون متعطل بانخفاض قدره نصف مليون شخص خلال عام، كما تراجعت أعداد المتعطلين بين الإناث إلي 1.120 مليون شخص خلال 2019 مقابل 1.318 مليون بانخفاض قدره 198 ألف شخص.

وبين التقرير أن المحافظات الحدودية والصعيد سجلت أقل معدلات البطالة بين سكانها، حيث لم تتعد نسبة المتعطلين بين سكان ريف المحافظات الحدودية 0.8%، وحضر المحافظات 1.1%، كما تقلصت النسبة بين سكان ريف الوجه القبلي إلى 12.3%، وحضر الوجه القبلي 15.1%، بينما سجلت أعلى معدلات للبطالة في المحافظات الحضرية بنسبة 27.5%، يليها محافظات الوجه البحري بنسبة 27.3% في ريف الوجه البحري، و15.8% في حضر الوجه البحري.

وأظهر التقرير، تراجع نسبة المتعطلين بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها إلي 44.5% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 48.9% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، كما سجلت نسبة المتعطلين في سن الشباب "20-24" تراجع طفيف إلي 60.8% خلال 2019 مقابل 61.1% خلال عام 2018، ونسبتها بين الشباب في الفئة العمرية 25-29 من 39.4% لـ 33.2%.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر 82 عامًا

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

منذ حوالي 11 ساعة

شاب يشرع فى قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالعياط

منذ أقل من ساعة

ترامب قبل تصويت النواب على عزله: لم أرتكب "أي خطأ"

الصور

image description

مواجهة السيول والنوات بحى العامرية في الإسكندرية

image description

كلمة الرئيس في ختام #منتدى_شياب_العالم

image description

تكريم الرئيس للشباب في ختام #منتدى_شباب_العالم

image description

تنفيذ 4 قرارات إزالة لعقارات مخالفة بالإسكندرية.. صور

image description

إطلاق "الفصل النموذجي" في مدارس زفتي بالغربية

الأكثر قراءة

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

12 قتيلا فى حادث مروع بالمنوفية

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

أيام زمان

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

نجم الساعة

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

الصحة

الصحة العالمية: تراجع نسبة التدخين بين الرجال لأول مرة

"الساونا الباردة".. فوائد طبية وتجميلية

علاقة آلام الظهر بالأسنان

جهاز جديد يساعد في مشاكل البلع

الرئيس نيوز

السيسي يهنئ جونسون هاتفيا بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

ترامب تعليقا على إجراءات عزله: لم أرتكب أي خطأ

البورصة تواصل الصعود للجلسة الثانية.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.22%

مدبولى : برنامج لرصف وإنارة جميع الشوارع الداخلية خلال 3 سنوات

منوعات

ولاية أمريكية تعرض 15 ألف دولار للعيش فيها

يومها العالمي.. 240 مليون يتحدثون اللغة العربية في العالم

مشروع جديد لمحمد بن راشد يدعم اللغة العربية

أستراليا تسجل الأعلى حرارة اليوم

كشكول

أعراض الحمى عند الأطفال وطرق العلاج منها

وزير الأوقاف والخشت في حوار مفتوح حول دور المراة في العمل و المجتمع

حصاد التعليم العالى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين في 2019

جامعة حلوان تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019-2020

إسلام سياسي

صوفى ليبى: الشيخ عمر المختار كان صوفياً يزور الأضرحة والمقامات

"الطريقة الشيخية": الطرق الصوفية منهجها هو منهج رسول الله

حشود مليونية تشارك فى المولد القادرى بنيجيريا- فيديو

هجوم سلفي على «علي جمعة» بسبب كتاب عنه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليبيا ليست قطر.. ولن تكون
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الذى أعاد النهضة الروحية لكنيسته
القس. رفعت فكرى
الوصايا العشر
سيد عبدالقادر
الصواريخ تعيد كتابة التاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"مبدعون ضد الإرهاب والفكر المتطرف" بمركز دندرة الثقافى

صدور "قهوة الصحافة" لخالد إسماعيل عن دار الأدهم

"الفنون متعددة التخصصات والعمل المشترك" بجوته..اليوم

غدا..عروض فنية بمكتبة اﻹسكندرية بمناسبة احتفالات الكريسماس

صفحتنا ع الفيس بوك