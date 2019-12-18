الإحصاء: هبوط أعداد العاطلين بأكثر من 700 ألف شخص خلال 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد العاطلين انخفضت بأكثر من 700 ألف شخص خلال عام 2019، بعد أن تقلصت أعداد المتعطلين إلى 2.212 مليون شخص خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 2.920 مليون متعطل خلال الربع المناظر من العام السابق.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أعداد المتعطلين من الذكور سجلت أكبر تراجعًا إلى حدود 1.092 مليون شخص خلال 2019 مقابل 1.602 مليون متعطل بانخفاض قدره نصف مليون شخص خلال عام، كما تراجعت أعداد المتعطلين بين الإناث إلي 1.120 مليون شخص خلال 2019 مقابل 1.318 مليون بانخفاض قدره 198 ألف شخص.



وبين التقرير أن المحافظات الحدودية والصعيد سجلت أقل معدلات البطالة بين سكانها، حيث لم تتعد نسبة المتعطلين بين سكان ريف المحافظات الحدودية 0.8%، وحضر المحافظات 1.1%، كما تقلصت النسبة بين سكان ريف الوجه القبلي إلى 12.3%، وحضر الوجه القبلي 15.1%، بينما سجلت أعلى معدلات للبطالة في المحافظات الحضرية بنسبة 27.5%، يليها محافظات الوجه البحري بنسبة 27.3% في ريف الوجه البحري، و15.8% في حضر الوجه البحري.



وأظهر التقرير، تراجع نسبة المتعطلين بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها إلي 44.5% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 48.9% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، كما سجلت نسبة المتعطلين في سن الشباب "20-24" تراجع طفيف إلي 60.8% خلال 2019 مقابل 61.1% خلال عام 2018، ونسبتها بين الشباب في الفئة العمرية 25-29 من 39.4% لـ 33.2%.