الاثنين.. وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره السوري في موسكو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيلتقي نظيره السوري وليد المعلم، يوم الاثنين المقبل.



وأضافت زاخاروفا، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "سيلتقي وزيرا الخارجية الروسي والسوري في 23 ديسمبر الجاري بموسكو، مشيرة إلى أن وليد المعلم سيصل العاصمة الروسية لحضور الاجتماع الـ12 للجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".



وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن اعتزام وزير الخارجية السوري وليد المعلم القيام بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن العمل جاري حول إمكانية إجراء هذه الزيارة.



يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بحث خلال زيارة إلى دمشق أمس الأول الاثنين، العلاقات الروسية السورية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، حيث جرى التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها.



كما بحث نائب رئيس الوزراء الروسي في سوريا، مستقبل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة، وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية وإقامة مشروعات استثمارية وصناعية جديدة.