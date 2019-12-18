السيسي يهنئ جونسون بفوزه بالانتخابات ويشيد بعودة السياحة البريطانية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، هاتفيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بفوز حزبه بالانتخابات البرلمانية.



وخلال الاتصال الهاتفي أشاد الرئيس السيسي، بالتطور الإيجابي في العلاقات المصرية البريطانية، معربًا عن تطلعه لزيادة التنسيق السياسي حول القضايا المشتركة مع بريطانيا.



كما أشاد السيسي، باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى شرم الشيخ.



في سياق متصل، أكد جونسون عزم بريطانيا الارتقاء بالعلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة.