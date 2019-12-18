1.73 مليار دولار فاتورة استيراد مصر بضائع برازيلية خلال 2019

اختتمت غرفة التجارة العربية البرازيلية مشاركتها بنجاح في معرض الأغذية الأفريقي "فوود آفريكا 2019"، الذي انعقد مؤخرًا في القاهرة، حيث نظمت الغرفة بالشراكة مع السفارة البرازيلية في مصر، جناحًا برازيليًا سلطت من خلاله الضوء على مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات والخدمات البرازيلية، وضم عددًا من الشركات بما في ذلك شركة الحبوب "بوبكورن" (POPCORN).



واستقبل الجناح البرازيلي خلال المعرض الذي استمر ثلاثة أيام متتالية، حوالي 150 شركة مختلفة، أعربت عن رغبتها في شراء أو تصدير البضائع إلى البرازيل واستكشاف إمكانية الانضمام إلى غرفة التجارة العربية البرازيلية.



وجاءت مشاركة الغرفة في النسخة الحالية من المعرض، كخطوة إستراتيجية ولازمة، حيث تعتبر مصر سوقًا مهمًا جدًا للبرازيل، وهو ما ينعكس بشكل واضح في نسبة الطلب المتزايد على المنتجات البرازيلية، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر مستورد عربي للمنتجات من البرازيل، وبخاصة الغذائية منها.



وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "نحن سعداء بكمّ التجاوب الذي لقيناه خلال مشاركتنا في معرض الأغذية الأفريقي، مما يعكس ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية البرازيلية والخدمات المرتبطة بها، ولقد أثبتت هذه الفعالية بأنها بمثابة منصة إستراتيجية للتعرّف على الشركات البرازيلية والمنتجات التي تشتهر بها".



واستعرضت شركة "بوبكورن" البرازيلية خلال المعرض محفظتها المتنوعة من المنتجات، والتي شملت السمسم والذرة المستخدمة في إعداد الفشار وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بتصديرها على نطاق واسع إلى كل من بلدان آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.



أما شركة "روشير كوموديتيز تريديرس" Rauscher Commodities Traders))، فعرضت أفضل منتجاتها من البن والفلفل الأسود، بالإضافة إلى صادراتها الأخرى مثل السكر والأرز وحبوب الشيا والهيل والزعفران والفانيليا والدواجن ولحم البقر وفول الصويا وغيرها، في حين يتم تصدير هذه منتجات بنجاح، من البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وغواتيمالا، إلى مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر والسودان.



يذكر أن التقارير الأخيرة قد أظهرت أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، استوردت مصر حوالي 1.73 مليار دولار من البضائع البرازيلية، وصدرت إلى البرازيل بضائع بقيمة 286.46 مليون دولار.



ويعزى الإقبال القوي على المنتجات البرازيلية إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البرازيل وشركائها العرب، إضافة إلى الالتزام المشترك بزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بينهما.