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عالم

الجيش الليبي: المعارك في العاصمة دخلت مرحلة جديدة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:17 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ.ش.أ
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أكد الجيش الليبي أن المعارك في العاصمة الليبية طرابلس دخلت مرحلة جديدة.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - " إن الجيش الليبي انتقل إلى مرحلة جديدة على محاور الاشتباك مع ميليشيا حكومة الوفاق، حيث وصلت القوات المسلحة الليبية إلى مرحلة متقدمة داخل العاصمة خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء".

وأضاف المحجوب إن القوات المسلحة الليبية انتقلت من مرحلة المحاور إلى الجبهة الواحدة من أجل القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة، مشيرًا إلى أن القوات تقترب الآن من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على كافة المداخل وتضيق الخناق على الميليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية.

وأكد أن هناك غرف عمليات داخل العاصمة تتابع معهم كافة التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية والقضاء على الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.

يذكر أن الجيش الليبي، سيطر أمس الثلاثاء، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش.

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