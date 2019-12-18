ماريان عازر تلتقي بولي عهد أبوظبي في الإمارات

التقت الدكتورة ماريان أمير عازر، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك فى إطار الدعوة الكريمة من لرئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.



واستهلت الدكتورة ماريان عازر، كلماتها بقولها: "بلدكم الكريم نموذج رائع للتسامح والعيش المشترك، وتحدثت عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات"، كما أشادت بالدور الهام الذي يقوم به البرلمان الدولي للتسامح والسلام في جعل أعضاء البرلمان يسعون نحو السلام في جميع الدول.



كما عبرت عن امتنانها للدور الذي يقوم به السيد أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.



كما التقت عازر بالسيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى تسليم السيد أحمد الجروان درع مجلس النواب المصري.



وألقت "عازر" كلمة عبرت فيها عن جزيل الامتنان للجهد الذي يقوم به في زرع السلام بالعالم من خلال المجلس، ونقلت إليه تحيات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري.



حضر الملتقى لفيف من رؤساء وأعضاء البرلمانات الدولية والسفراء والشخصيات العامة، كما قامت الدكتورة ماريان عازر بزيارة مسجد زايد على هامش الفعاليات وأبدت إعجابها بطرازه المعماري الفريد.



كما زارت متحف اللوفر، وأكدت أن هذا المتحف ليس فقط مكانا لعرض الفنون من جميع أنحاء العالم، ولكن هو وسيلة جميلة لنشر فكرة التسامح والسلام والعيش المشترك عن طريق وضع تماثيل وأيقونات بمختلف الأديان تتحدث عن نفس المبدأ وبعرض جميع الحضارات من مختلف الدول للتأكيد على التكامل.