فرج عامر: الرئيس حريص على تولي الشباب للمواقع القيادية

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة العالم في ختام كلمته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الثالثة.



وقال لهم فيها: استمعوا إلى شبابكم وشاركوهم أفكارهم وأحلامهم واعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، اجعلوهم سباقين لا تابعين، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، وأعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.



وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم أن هذه الرسالة الواضحة من الرئيس السيسى تؤكد حرصه الحقيقى على تولى الشباب بمختلف دول العالم وليس فى مصر فقط الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وتسلم مفاتيح القيادة من خلال تصعيدهم للمواقع القيادية فى مختلف المؤسسات بمختلف دول العالم، مؤكدًا أن التجربة المصرية الناجحة أكدت للعالم كله قدرة الشباب على تحقيق النجاح فى تولى المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.