مدبولي يُكلف بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ توصيات #منتدى_شباب_العالم

عُقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم المواطنين.



وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التنظيم الذي شهده منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب، مثلوا مختلف جنسيات العالم، مقدمًا الشكر لكل من شارك فى تنظيم هذا الحدث المبهر، وساهم فى إنجاح هذا المنتدى وإخراجه بهذه الصورة الرائعة التي تليق بمكانة مصر، مؤكدًا أن منتدى الشباب أتاح فرصة عظيمة لنقل صورة حقيقية عما يحدث على أرض مصر من إنجازات فى مختلف المجالات، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة المصرية، وهو ما كان محل اعجاب وتقدير وانبهار من مختلف الضيوف الحضور، وأعطى رسالة ودلالة على أن مصر منفتحة على كافة دول العالم، كما يؤكد أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى إعطاء فرصة للشباب فى هذه المرحلة، لتولى المناصب القيادية، باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وقوته التى يحقق بها كافة الانجازات والطموحات.



كما أشاد رئيس الوزراء بفكرة إقامة مؤتمرات ومنتديات الشباب، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، وكذا الحوارات التي أجراها رئيس الجمهورية خلال جلسات وفعاليات منتدى شباب العالم سواء مع الشباب من مختلف دول العالم، أو مع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات والمنتديات إنما يسهم وبشكل كبير فى نقل الثقافات المختلفة وتقريب المسافات بين شباب العالم الذين تتباعد المسافات بين بلدانهم، هذا إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى فى كافة القضايا المشتركة.



وخلال الاجتماع تم استعراض التوصيات التى خرجت عن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، والتى تضمنت قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يُثرى حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع، وكذا تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الافريقية والدولية لتعزيز العمل الافريقى المشترك فى مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائى فى الدول الافريقية، وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الانتاج الزراعى إلى أفريقيا ورفع درجة الوعى فى المجتمعات الأفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها، هذا إلى جانب تبنى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة 2020 استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها.



وكلف رئيس الوزراء عقب استعراض التوصيات بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية للبدء فى تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات.