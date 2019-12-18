برلماني: مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة خطوة مهمة

أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مبادرة البنك المركزي التي أطلقها لدعم قطاع السياحة والتي جاءت في ضوء تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صناعة السياحة وتمكينها من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات، خطوة هامة للغاية ودفعة قوية للفنادق وإنقاذ المتعثرين في قطاع السياحة وإعفاؤهم من الفوائد المهمشة.



وأضاف "المسعود"، أن هذه المبادرة لها مردود إيجابي قوي على قطاع السياحة في ظل التحديات التي واجهت قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، وخصوصًا أنها ستساهم في إزالة عقبات كثيرة أمام رجال الأعمال السياحيين ودعم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يعد ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد.



وأوضح، أن هذه الخطوة الهامة تأتي استكمالًا لخطط البناء الاقتصادي في ضوء ما نفذته الحكومة بنجاح في برنامج إعادة بناء البنية التحتية من كهرباء وطرق وموانىء وغيرها من الإصلاحات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع.



وقال "المسعود" إن ما تم إعلانه بشأن هذه المبادرة وتخصيص 50 مليار جنيه لتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بشروط ميسرة، شيئ جيد لأنه سوف يساعد في عودة الفنادق المتعثرة إلى سوق العمل من جديد وتخفيف العبء عنها في ظل تراكم المديونيات.



ولفت النائب، إلى أن هناك عددًا من الفنادق في حاجة إلى تطوير لبعض مرافقها التي توقفت عن التطوير نظرًا لانخفاض أرقام السياحة في الأعوام الماضية.