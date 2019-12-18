اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة على صلة بجريمتي الخلاني والوثبة بالعراق

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، اعتقال 8 أشخاص بينهم إمرأة على صلة بجريمتي الخلاني وساحة الوثبة.



وقال وزير الداخلية العراقي، إنه تم الاتفاق بين لجنة حقوق الإنسان وخلية الأزمة العراقية على تشكيل غرفة عمليات مشتركة.



وتلقت لجنة حقوق الإنسان العراقية، اليوم الأربعاء، خلية الأزمة لمناقشة ملفي اغتيال الناشطين والخطف، وأضافت: بحق التظاهر مكفول للجميع وضرورة.



وتقدم عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية السابق، باستقالته إثر الاحتجاجات التي يشهدها العراق في 30 نوفمبر الماضي، مع بقائه في منصبه لتصريف الاعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإسقاط الحكومة الثلاثة، وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة لتدارك الأزمة الاقتصادية التي طالت البلد النفطي، وحل أزمة البطالة.