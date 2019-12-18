روسيا ترصد 85 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 45 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (14) واللاذقية (12) وحلب (11) وحماه (8).



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها اليوم الأربعاء- أنه جرى رصد 40 انتهاكا آخر للهدنة في محافظات إدلب (32) وحلب (4) واللاذقية (4).



وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين؛ تم من خلالهما إيصال 350 سلة غذائية بوزن حوالي 2.048 طن إلى سكان قرية تل عمارة بريف إدلب، و500 سلة غذائية بوزن 2.925 طن إلى سكان بلدة تل سليماني بريف الحسكة.



وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تنفيذ 2287 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية حوالي 3838 طن.