شاهد أحمد العوضي داخل كواليس "الاختيار"

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر أحمد العوضي، بصورة من كواليس مسلسل "الاختيار" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، معلقًا عليها قائلًا: "الاختيار.. رمضان 2020 إن شاء الله"، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه.



المسلسل يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويتناول المسلسل الجانب الإنساني للشهيد بالإضافة إلى خدمته العسكرية، ومن بطولة أمير كرارة الذي يجسد شخصية "المنسي"، بينما يجسد الممثل أحمد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

