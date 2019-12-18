بعد غيابه عن القمة الخليجية.. تميم يشارك فى اجتماعات ماليزيا

غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، بلاده متوجهًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة 2019، وذلك تلبية لدعوة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.



ومنذ الإعلان عن انعقادها في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، أثارت القمة الإسلامية المصغرة، جدلًا واسعًا حول الهدف الرئيسي وراء انعقادها في ظل غياب الدول الإسلامية الكبيرة عن المشاركة بها، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه القمة تهدف إلى إنشاء تكتل بديل عن منظمة التعاون الإسلامى.



ويشارك في هذه القمة، كل من قطر وتركيا وإيران، بالإضافة إلى الدولة المضيفة وعدد من المفكرين والشخصيات الإسلامية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، فيما اعتذرت باكستان عن عدم الحضور.



وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "آراب ويكلي" الإنجليزية، تقريرًا حول استعداد ماليزيا لاستضافة قمة مصغرة تتكون من خمس دول إسلامية بهدف إنشاء تكتل بديل لمنظمة التعاون الإسلامي، ويتمتع بنفوذ قطرى تركى، باعتبارهما أبرز الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين.



وذكر التقرير أن ماليزيا تستعد لاستضافة قمة إسلامية، لكنها لن تشمل ستة من أبرز الدول الإسلامية، مثل السعودية والإمارات ومصر والبحرين وسوريا والأردن، مما يثير تساؤلات حول الرؤية السياسية للمنظمة.



تأتي مشاركة أمير قطر في قمة كوالالمبور، اليوم الأربعاء، بينما تغيب عن حضور أعمال القمة الخليجية في دورتها الأربعين التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم العاشر من ديسمبر الجاري.



ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة إلى أمير قطر، للمشاركة في اجتماع القمة الخليجية لعام 2019، بينما أرسل تميم بن حمد، رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل خليفة آل ثاني، ليترأس الوفد القطري نيابة عنه.