تقرير رقابى جديد عن هيئة البريد: وصلت للإضرار بمصالح البلاد فى الخارج

حصلت «الدستور» على تقرير رقابى جديد حول أعمال هيئة البريد المصرى، يكشف عن مخالفات داخل منظومة العمل بالهيئة، نتج عنها إهدار لأموال الدولة، وتعطيل لمصالح المودعين.

وكشف التقرير عن أن عصام الصغير، رئيس الهيئة، ارتكب مخالفات عدة وصلت إلى حدود الإضرار بمصالح الدولة فى الخارج، كما تسبب، بسوء إدارته، فى حدوث عجز كبير فى الميزان المالى لها، إلى جانب خروقات عدة لقوانين العمل.

كما كشف عن أن «الصغير» أخفى على الجهات الرقابية تفاصيل النزاع بين مصر وقطر، بعدما قدّمت الدوحة فى سبتمبر ٢٠١٨ طلبًا رسميًا ببدء إجراءات التحكيم وفقًا للمادة ٣٢ من ميثاق اتحاد البريد العالمى، لتسوية النزاع بينها وبين القاهرة.







إهمال مديونيات متوقفة على دولتين عربيتين.. ورصد تضارب كبير بين الأرصدة ومحاضر الجرد



أظهر التقرير أن حساب الأرصدة يتضمن وجود عدة مبالغ لدى بعض الجهات منذ عدة سنوات، بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١٢٠.٠٨٢ مليون جنيه، فضلًا عن وجود مديونيات متوقفة على دولتى العراق والسودان بنحو ٤٤ مليون جنيه يرجع تاريخها إلى عام ١٩٨٤، إضافة إلى ٥٧.٣٧٤ مليون جنيه تخص شركة البريد للتوزيع، تحت حساب الخدمات البريدية وتوريد عمالة وسائقين للهيئة.

وأشار إلى أن إجمالى مطالبات الشركة للهيئة على تلك الخدمات بلغ نحو ٨٨ مليونًا و٧٦٩ ألف جنيه عن الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ وحتى يونيو الماضى، فى حين بلغ ما تم تحميله على مصروفات الهيئة نحو ٧٤ مليونًا و٦٠٤ آلاف جنيه، بفرق يبلغ نحو ١٤ مليونًا و١٦٥ ألف جنيه لعدم التزام الهيئة ببنود البروتوكول والعقود المبرمة مع الشركة نتج عنه زيادة فائض العام بمبلغ ١٤.١٦٥ مليون جنيه.

وكشف عن وجود نحو ٣٢١ ألف جنيه مديونية على شركة البريد للتوزيع، عن إيجار أكشاك ومحلات بفرق ٢١٧ ألف جنيه عن المثبت بقائمة المركز المالى للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والبالغ نحو ١٠٤ آلاف جنيه، على الرغم من إخطار الشركة لرئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٨، بغلق منافذ التجزئة الخاصة بالشركة والمؤجرة من الهيئة.

وأظهر وجود رصيد فى حساب المخزون بالهيئة فى ٣٠ يونيو الماضى بـ١٤٢ مليون جنيه، وتبين اختلاف أرصدة المخزون السلعى الظاهر بقائمة المركز المالى وبين محاضر الجرد، وترتب عن ذلك وجود فروق بمبلغ يقدر بـ٣٠ مليونًا و٦٢٨ ألف جنيه. وتبين أن الهيئة ما زالت تُقيم المتبقى من الطوابع «عادية وتذكارية وحكومية وحوالات وذمة مالية» بشكل تقديرى بمعامل التكلفة، بسبب عدم وجود منظومة تسمح بتحديد تكلفة الطوابع المسلمة للمكاتب وفئاتها، وبالتالى عدم تحديد تكلفة المباعة والمتبقى بشكل دقيق.

ولم تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بشأن الأصناف الراكدة بفصلى «٢-١»، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو مليون و١٢٠ ألف جنيه، وظهر رصيد حساب الأرصدة المدينة بقائمة المركز المالى فى ٣٠ يونيو الماضى بنحو مليارى و٨٦٦ مليون جنيه، كما تبين أن الهيئة لم تجرِ دراسة للأرصدة المدينة وتحديد قيمة الاضمحلال.

وتضمن الحساب مبالغ أحالتها الهيئة للقطاع القانونى يرجع تاريخ بعضها إلى عام ١٩٩٦ منها ١٣ مليونًا و٩٣٠ ألف جنيه قيمة فروق مستحقة بين مطالب الهيئة، والمسدد من شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، ومليونان و٤١٢ ألف جنيه من الشركة الدولية الهندسية و٢١١ ألف جنيه لبعض شركات المقاولات، و٩١ ألف جنيه قيمة مساهمة شركة «هيرميس» بخدمتى دفاتر الاستثمار دفعتها نيابة عنها شركة أكسيد، و٢٠ ألف جنيه قيمة شيك مرتد باسم شركة «بريم»، ومليون و٤٠٣ آلاف جنيه طرف بنوك «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة» وغيرها.



108 ملايين جنيه اختلاسات.. ٦٠ مليارًا «أرصدة شاذة».. وفشل نظام «الماستر كارد»



كشف التقرير عن تزايد قيمة الاختلاسات فى الهيئة، إذ بلغ رصيد حساب السرقات والسطو بقائمة المركز المالى فى ٣٠ يونيو الماضى نحو ١٠٨ ملايين و٨٨٥ ألف جنيه، مقابل نحو ٨٢ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، بزيادة قدرها ٢٦.٠٨٥ مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظام رقابة داخلية فعال مع وجود فرق بنحو ٩ ملايين و٦٢٩ ألف جنيه بين كل من رصيد حساب الاختلاسات فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ والبالغ نحو ٩٣.٠٩٩ مليون جنيه، ورصيد الحساب الظاهر بصندوق التأمين الحكومى بذات التاريخ والبالغ نحو ٨٣ مليون و٤٧٠ ألف جنيه.

كما تم اكتشاف وجود فرق بنحو مليون و٥٧٤ ألف جنيه بين كل من ما تمت إضافته لحساب الاختلاسات والسرقات والسطو خلال العام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩»، والبالغ نحو ٢٦.٠٨٥ مليون جنيه، وبين صافى حركة الحساب من واقع بيان قطاع الرقابة والتفتيش عن ذات الفترة والبالغ نحو ٢٧ مليونًا و٦٦٠ ألف جنيه.

وكشف التقرير عن فروق بمبلغ ٤ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه قيمة فوائد التأخير على المبالغ المختلسة تم قيدها بالمناطق البريدية على حساب الاختلاسات، فى حين لم يُقيّدها صندوق التأمين الحكومى طرفه بناء على رأى المستشار القانونى فى ٣١ يوليو ٢٠١١ بعدم جواز تحمل صندوق التأمين الحكومى أى فوائد تأخير أو مصاريف إدارية.

وتبين أن هناك ٣ ملايين و١١٣ ألف جنيه قيمة اختلاسات تخص الإدارة العامة، منها نحو مليونى و١١٨ ألف جنيه محالة للشئون القانونية ويرجع تاريخها إلى عام ١٩٩٨ ومبلغ ٩٩٥ ألف جنيه باسم خلف عبدالله خلف، وقالت الهيئة فى ردها على الجهات الرقابية حول ذلك إنه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات وإجراء التحريات عن المذكور.

وبحسب التقرير، اعترض صندوق التأمين الحكومى على سداد تلك الاختلاسات، نظرا لأن المختلسين غير مؤمن عليهم، وذكر أن الموضوع لا يخص الصندوق.

وتبين أن ما تم سداده من قِبل الصندوق والمختلسين يقدر بـ٢.٠٤٣ مليون جنيه، إضافة إلى ٢٧٠ ألف جنيه من التأمين الذاتى، فضلًا عن عدم تضمين الحساب بنحو ٥.٢٤٠ مليون جنيه منها نحو ٢.٥٧١ مليون جنيه أجرى بها هشام عبدالحكيم أحمد، المشرف على قسم الحسابات بإدارة التحويلات والتحصيلات البنكية بقطاع التجزئة المالية، عمليات إشعارات إضافية وهمية بدون وجود المستندات الدالة على صحة تلك العمليات، ونحو ٢.٦٦٩ مليون جنيه الخاصة بأيوب على على مدير مكتب فرسيس بمنطقة جنوب الشرقية.

وبالرغم من صدور قرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ فى ٢٦ يونيو ٢٠١٨ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، ما زالت الهيئة حتى الآن تجرى تعاملاتها المالية عن طريق بنك مصر والبنك المركزى.

وتبيّن عدم تكوين الهيئة لمخصص التزامات تقاعد العاملين، على الرغم من صرف ٤٥ مليون جنيه خلال العام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩»، كما تم صرف نحو ١٤٦ مليون جنيه عامى «٢٠١٦-٢٠١٧» و«٢٠١٧-٢٠١٨».

وظهر رصيد حساب مودعى صندوق التوفير بقائمة المركز المالى بنحو ٢١٩ مليارًا و٢٧٩ مليون جنيه بفارق يبلغ نحو ٧٢ مليون جنيه عن رصيد الحساب الوارد ضمن بيان محور قطاع تكنولوجيا ونظم المعلومات والبالغ نحو ٢١٩ مليارًا و٣٥١ مليون جنيه.

واتضح أن الهيئة وقعت اتفاقية تسويق مشترك مع شركة «ماستر كارد»، لدعم تسويق الآليات مسبقة الدفع «الشراء عبر الإنترنت» مقابل دعم مالى من الشركة بمبلغ لا يتجاوز ٢٥ ألف دولار يتم سدادها فى غضون ٤٥ يومًا، بعد استلام الفواتير المتعلقة بالحملة، وتم إصدار أمر توريد رقم ١٥٨ بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٦ لتوريد طباعة وتظريف ١٠ آلاف بطاقة بإجمالى ٣٥٤ ألف جنيه بما يعادل ٢٠ ألف دولار، وتم استلام الكمية.

ومن الفحص تبيّن وجود ٩٧١٣ بطاقة حتى تاريخه بخزينة عموم الطوابع لم يتم بيعها، حيث إن نظام تشغيل تلك الخدمة غير معدٍ للشراء عبر الإنترنت، وأن أعمال الربط ما بين نظام الشباك الموحد وشركة بنوك مصر لا تتضمن أعمال التجارة الإلكترونية، فيما يخص بطاقات «ماستر كارد».

وترتب على ذلك فقدان الهيئة المصداقية تجاه عملائها وعدم الاستفادة من ذلك الدعم وعدم القدرة على تصريف ذلك المنتج، وكنتيجة وجود قصور فى الإجراءات المتبعة بخصوص إعدام البطاقات والأرقام بلغ إجمالى بطاقات الصراف الآلى التى تم إعدامها خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ وحتى ديسمبر ٢٠١٨ نحو ١٨٨١١٤ بطاقة صراف آلى.

وتضمن رصيد الحسابات الدائنة بقائمة المركز المالى للهيئة فى ٣٠ يونيو الماضى، بعض الأرصدة الشاذة بنحو ٦٠ مليارًا و٨٥٨ مليون جنيه، ووجود فروق بأرصدة حسابات العملاء الجارية بنحو مليونى و٩٤٦ ألف جنيه و٦٨٠ ألفًا على الترتيب.

كما تبين وجود فروق بين أرصدة الحسابات بالقوائم المالية للهيئة فى ٣٠ يونيو الماضى، والبالغة نحو١٠ مليارات و٤٤٢ مليون جنيه ورصيد الحسابات وفقا لبيان محور نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبالغ نحو ١٣ مليارًا و٣٨٨ مليون جنيه ورصيد الحسابات وفقًا لبيان قطاع التجزئة المالية والبالغ نحو ١١ مليارًا و١٢٢ مليون جنيه.



660 مليون جنيه خسائر.. خروقات فى التوريدات وإسناد أعمال بمبالغ مهولة رغم البدائل الأقل



تبيّن من التقرير عدم صحة احتساب ضريبة القيمة المضافة على أوامر الإسناد لعملية توريد وتركيب أنظمة المراقبة والإنذار ضد الحريق والسرقة وأجهزة النداء الآلى، حيث تبيّن احتساب قيمة الضريبة بنسبتى ١٣٪ و١٤٪ بالخطأ وصحتها بنسبة ٥٪، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو ٥١.٩٢٧ مليون جنيه وصحتها ١٩.١١٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٢.١٨٣ مليون جنيه، فضلًا عن عدم خصم قيمة الضريبة من مستحقات جميع الجهات مع سدادها لمصلحة الضرائب.

وحصّلت الهيئة ضريبة على إيرادات الخدمات المالية منذ تاريخ صدور القانون وحتى ٣٠ يونيو الماضى، وقد بلغت الإيرادات المالية خلال عام «٢٠١٨-٢٠١٩» نحو ٩٧١ مليونًا و٢٥٥ ألف جنيه، مقابل ١.٧٤٧ مليار جنيه خلال عامى «٢٠١٦-٢٠١٧» و«٢٠١٧-٢٠١٨»، نتج عنه تخفيض ضريبة القيمة المضافة المستحقة بنحو ١٣٠ مليون جنيه عن عام «٢٠١٨-٢٠١٩» ومبلغ ٢٢٠ مليون خلال العامين السابقين وزيادة الفائض المعلن عن تلك السنوات بنفس المبالغ.

كما لم تُجر الهيئة السحب على جائزة «ربع المليون» عن الفترة من أبريل ٢٠١٣ وحتى يونيو ٢٠١٩.

وأظهرت قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو الماضى صافى ربح بلغ نحو ١.٤٣٠ مليار جنيه، مقابل مبلغ يقدر بنحو ٢.٦٣٣ مليار جنيه فى العام السابق عليه، بانخفاض قدره ١.٢٠٣ مليار جنيه، منها انخفاض بنحو ١.٤١٦ مليار، تتمثل فى الانخفاض فى أرباح وخسائر التقييم لمحافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

ووصلت الخسائر خلال العام المالى الحالى إلى ٦٦٠ مليون جنيه مقابل أرباح بنحو ٧٥٦ مليون جنيه للعام «٢٠١٧-٢٠١٨»، مع الأخذ فى الاعتبار أن قيمة ذلك الاستثمار يمثل نسبة ١٪ فقط من إجمالى استثمارات الهيئة.

ويعنى ذلك أن الهيئة تلاعبت بتحصيل ٥٥٧ مليون جنيه ارتفاعًا قى قيمة رسوم المصادقات والمصاريف الإدارية لعملاء مودعى التوفير والحسابات الجارية، حيث بلغت خلال العام المالى الحالى نحو ١.٢ مليار جنيه، مقابل نحو ٦٤٣ مليون جنيه للعام المالى «٢٠١٧-٢٠١٨» من خلال تعديل قيمة المصاريف الإدارية مقابل المصادقات لعملاء التوفير والحساب الجارى بأنواعه بتاريخ ١٠ أبريل الماضى، وبما يشير إلى أن الفائض البالغ ١.٤ مليار جنيه تضمن زيادة مصروفات على العملاء بمبلغ ٦٤٣ مليون جنيه، أى أن نحو ٥٠٪ من الفائض نتيجة زيادة مصروفات.

وتضمنت قائمة الدخل المستقلة بند تسويات بنحو ١.٥٧٨ مليار جنيه، تحت مسمى خدمات مؤداه من فصل «١ بريد» لفصل «٣ توفير»، دون الوقوف على الأسس والمعايير التى على أساسها تم احتسابها.

وبلغ فائض العام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩» نحو مليار و٤٣٠ مليون جنيه، مستحقة للعاملين كمكافأة نحو ١٨٣.٥ مليون جنيه، وتم تحميل المصروفات بمبلغ ١٣٠ مليون جنيه، بفارق قدره نحو ٥٣.٥ مليون جنيه، ما أدى إلى زيادة الفائض المعلن عن العام بمبلغ ٥٣.٥ مليون جنيه.

كما تعاقدت الهيئة مع شركة البريد للنظم فى ١٦ مايو ٢٠١٨ عن أعمال الصيانة والدعم الفنى لتطبيقات منظومة المدفوعات الإلكترونية والشباك الموحد والتوقيع الإلكترونى بالهيئة لمدة ٣ سنوات من أول يوليو ٢٠١٧ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ ٢.٢٠٠ مليون دولار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، يسدد على ٤ دفعات سنويًا بالجنيه المصرى، بناء على سعر الصرف فى تاريخ تقديم الفاتورة، وتبين أن شركة «IBM» سبق وأنجزت هذه الأعمال بمبالغ أقل.

كما تم التعاقد مع شركة البريد للنظم فى ٢٤ يناير ٢٠١٧ على تنفيذ مشروع نظام دعم اتخاذ القرار باستخدام نظام «BI»، عن طريق البيانات الموجودة فى نظام تخطيط الموارد المؤسسية، وفقًا لأمر الإسناد رقم ٣٣٥ فى يناير ٢٠١٧، بمبلغ مليون جنيه ومدة التنفيذ ٨ أشهر على ٧ مراحل، إلا أن الشركة نفذت المرحلة الأولى فقط.

وتم الخصم على حساب المصروفات بمبلغ مليون و٨٤٦ ألف جنيه لشركة البريد للاستثمار بالقيد رقم ٣٨٧٧ بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨، على قيمة الاستغلال الإعلانى لعلامات الطريق بطريق «الإسكندرية- الصحراوى» فى الاتجاهين لـ٣٤٠ علامة خلال الفترة من ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى ١٤ أغسطس ٢٠١٨، وقد تبين عدم الاستفادة من الإعلان خلال المدة المذكورة التى قاربت على العام، ما أدى إلى إهدار مبلغ ١.٨٤٦ مليون جنيه دون استفادة منه.

وتضمنت المصروفات بند دعاية وإعلان بمبلغ ٨٩٣ ألف جنيه قيمة المسدد لشركة البريد للاستثمار عن إنتاج فيلم دعائى عن خدمة سداد مخالفات نيابة المرور دون وجود عروض أسعار.



مخالفات فى بيع 25 سيارة.. إهدار 38.3 مليون جنيه فى إيجار عربات نقل.. وتدنى فى إيرادات «البريد السريع»



بيّن التقرير أن الهيئة لم تخصم الضريبة المستحقة على المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من غير العاملين ذوى الخبرة، خلال الأعوام المالية «٢٠١٤-٢٠١٥» و«٢٠١٥-٢٠١٦»، والبالغة ٣٠٣ آلاف جنيه، ما أدى إلى تخفيض الضريبة واجبة السداد لمصلحة الضرائب بمبلغ ٣٠٣ آلاف جنيه.

وتضمن حساب إيرادات خدمات التوفير والخدمات المالية نحو ١.٢ مليار جنيه، تمثل قيمة ما تم خصمه من حساب عملاء مودعى التوفير والحسابات الجارية عن قيمة المصادقات والمصاريف الإدارية للعام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩»، بارتفاع يبلغ ٥٥٧ مليون جنيه وبنسبة ٨٧٪ من إجمالى تلك الإيرادات للعام المالى «٢٠١٧-٢٠١٨»، والبالغة نحو ٦٤٣ مليون جنيه. وترجع الزيادة إلى صدور توصية من لجنة أجور الخدمات المالية ولجنة الاستثمار بجلستها بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩، واعتماد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢ أبريل ٢٠١٩، بالموافقة على تعديل المصروفات الإدارية ومقابل المصادقات المستحقة على حسابات التوفير والحسابات الجارية بالهيئة، حيث درجت الهيئة على عدم الالتزام بأحكام المادة رقم ١٠ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٨٢. كما تبيّن تدنى إيرادات البريد السريع البالغة نحو ٦٩.٦١١ مليون جنيه، مقارنة بما حققته شركات البريد السريع عن نفس الفترة.

وتضمن حساب الأرباح الرأسمالية مبلغًا يقدر بـ٦٨.٥٥٨ مليون جنيه قيمة أرباح بيع ٢٥ سيارة مجهزة لنقل الأموال لشركة البريد للاستثمار، طبقًا لقرار مجلس الإدارة بالموافقة على نقل الملكية وبيع السيارات المشار إليها لشركة البريد للاستثمار بمبلغ ١٣٠ مليون جنيه، مع استنزال قيمة هذه السيارات من عهدة الهيئة القومية للبريد واتخاذ إجراءات التسوية المالية اللازمة.

وتبيّن أنه تم شراء تلك السيارات بمعرفة الهيئة بتكلفة إجمالية قدرت بنحو ٦١ مليونًا و٤٤١ ألف جنيه خلال عامى «٢٠١٧-٢٠١٨»، لتدعيم أسطول الهيئة، وتمت إضافتها للمخازن فى يوليو ٢٠١٨. وزعمت الهيئة فى ردها على هذا الأمر دخولها فى شراكة استراتيجية مع شركة ترانسيكور لنقل الأموال، مؤكدة أن تلك السيارات أصبحت فى حوزة شركة ترانسيكور اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٨.

كما تبيّن عدم وجود دراسة جدوى بيع تلك السيارات، خاصة فى ضوء ما تتحمله الهيئة من أعباء تأجير بلغت نحو ٣٨.٣ مليون قيمة استئجارها بمنطقتى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى لمدة ٦ أشهر فقط، أى أكثر من ٥٥٪ من أرباح بيع تلك السيارات والتراجع عن تدعيم أسطول الهيئة بهذه السيارات. كما تضمن حساب الإيرادات المتنوعة نحو ٩٥ مليونًا و٥٩٢ ألف جنيه، تمثل قيمة حسابات واقفة المدة عن العام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩». وتبيّن تأخر الهيئة فى إخطار عملاء التوفير، حيث تم إخطارهم فى نهاية شهر أبريل ٢٠١٩ بالمخالفة للائحة التنفيذية.

وتضمنت الإيرادات المتنوعة بالخطأ مبلغ ٥٢ مليونًا و١٥١ ألف جنيه، يمثل قيمة مبالغ تمت تعليتها بحساب الأرصدة الدائنة خلال عام ٢٠١٨.

وأجرى القطاع المالى عملية «التعلية» على الحساب مقابل تخفيض الأرصدة الدائنة بالتسوية وبيانها ٣١ مليونًا و٣٧٦ ألف جنيه قيمة أذون «٩ ع. ح» السابق تحميلها على حساب الأرصدة المدينة والدائنة بالتسوية رقم ١٧١٣ فى ٢٨ يونيو ٢٠١٨ لحين انتهاء اللجنة من أعمال المراجعة والمطابقة والمصادقة مع الوحدات المدينة، بالإضافة إلى ١٩ مليونًا و٣٢٣ ألف جنيه، تمثل قيمة عمولة ٢٪ على الوحدات الحسابية المسددة ومليون و٥٤٣ ألفًا قيمة مبالغ تمت إضافتها على حساب البنك، ما أدى إلى زيادة الفائض المعلن بمبلغ ٥٢ مليون جنيه قبل الانتهاء من المراجعة مع الجهات المعنية، مما يشير إلى أن الفائض المعلن عن هذا العام متضخم بنحو ٣٠٠ مليون جنيه نتيجة عدم إثبات بعض المصروفات أو المغالاة فى إثبات الإيرادات، بالإضافة إلى تضمنه ٦٤٣ مليونًا نتيجة زيادة أسعار المصادقات والمصروفات الإدارية، مما يصبح معه الفائض الفعلى نحو ٤٦٠ مليون جنيه ولا يزال الملف مفتوحًا.