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سياسي

"الوفد" يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:51 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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نظمت لجنة السياحة بحزب الوفد، برئاسة أمل رمزي، احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة، على أحد المراكب العائمة بالقاهرة.

وحضر الاحتفالية عدد من قيادات الوفد على رأسهم المهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الحزب، ومحمود سيف النصر، وحسين السيد رئيس لجنة ذوى الاعاقة بالوفد، عباس حزين عضو الهيئة العليا.

من جانبها، قالت أمل رمزي، إن «بيت الأمة» يولي اهتمامًا ورعاية كبيرة لحقوق ومطالب ذوى القدرات الخاصة، مؤكدة أن الحزب لم يبخل أو يتأخر يومًا عن تقديم كل أنواع الدعم سواء الإنساني أو الاجتماعي أو التشريعي لهم، وذلك من خلال القنوات الشرعية للوفد وبالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة.

وأضافت «رمزي» خلال كلمتها بالاحتفال الذي نظمته بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن الوفد حريص على دمج ذوى القدرات الخاصة في العمل العام والحياة السياسية.

وطالبت رئيس لجنة السياحة بالوفد، جميع القوى السياسية والحزبية بضرورة العمل على دمج ذوي القدرات الخاصة وإفساح المجال لهم لتولي المناصب القيادية، وكذلك مطالبة الحكومة بتفعيل قانون ذوى القدرات الخاصة ومنحهم حقوقهم التي نص عليها القانون في شتى المجالات.

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