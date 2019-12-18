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اقتصاد

إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار القاهرة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:51 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال إلإدارة الثالثة بجمرك تفتيش الركاب مبنى 3 بمطار القاهرة، برئاسة مصطفي السيد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول، اشتبه محمد يوسف، رئيس قسم اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى قادم من تركيا، لملاحظته أنه لا يحمل أى حقائب وقصر مدة سفره.

وبالعرض على أحمد حمد علي، مدير الجمرك بالنيابة، قرر تكليف بلال حسن مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير صالة الوصول، بالتحقق من عدم وجود شنط معه، فتم سؤال الراكب عن حقائبه فأنكر وجود أية حقائب معه.

وتم الرجوع لشركة الطيران، فأفادت بأن الراكب لديه حقيبتي سفر، وأنه طلب تخزينهما لدى الشركة على أن يتم تسلمهما بمطار الغردقة، وبفتح حقائب الراكب تبين وجود 26040 قرص دواء خاصة بالمعدة و10600 قرص بعلاج خاص بسرطان الدم والكبد بإجمالى 36640 قرصًا بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 500 ألف جنيه.

وقرر جمال عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 152 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

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