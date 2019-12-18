شاهد دعاية مسرحية "علاء الدين" في موسم الرياض

يذكر أن إدارة مسرح كايرو شو، أعلن عن إطلاق العرض الأول لمسرحية "علاء الدين"، وذلك بالاتفاق مع إدارة موسم الرياض الترفيهي، حيث ستنطلق العروض ابتداءً من يوم 25 ديسمبر

شارك المخرج مجدي الهواري، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد.وأظهر الفيديو، الدعاية التي تقام لمسرحية "علاء الدين" التي يقوم ببطولتها النجم أحمد عز بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وعلق "الهواري" قائلًا: "دعاية مسرحية #علاء_الدين في #البلوفارد_الرياض #موسم_الرياض".مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين)، محمد ثروت (الجني)، هشام إسماعيل (الوزير جعفر)، سامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة) ومحمد جمعة (فرعون).