غدًا.. الحفل السنوى لقطاع القنوات المتخصصة لتكريم نجوم الدراما

يقيم قطاع قنوات النيل المتخصصة، برئاسة المخرج أسامة البهنسي حفله السنوي الكبير، غدًا الخميس، لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وسيقام الحفل برعاية وحضور حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري.



يذكر أن قناة النيل للدراما فى حفلها السنوى العام الماضي كانت قد كرمت محمد رمضان عن مسلسله "نسر الصعيد"، وهانى سلامة عن مسلسله "فوق السحاب"، ومصطفى شعبان عن مسلسله "أيوب"، وخالد سليم عن مسلسل "رسايل"، والذى قدم فيه دور البطولة أمام النجمة مى عز الدين.



كما تم تكريم عمرو يوسف عن مسلسله "طايع"، ومحمد رياض وصبرى فواز عن مسلسل "رحيم"، كما تم تكريم السيناريست مجدى صابر عن مسلسل "سلسال الدم"، والفنانين عفاف شعيب وإيهاب فهمى عن دورهما بمسلسل "فوق السحاب"، لتحصل بذلك مسلسلات شركة سينرجى على نصيب الأسد فى عدد الجوائز المقدمة فى حفل النايل دراما، كما تم تكريم أسرة مسلسل "أبوالعروسة"، ومخرج العمل كمال منصور.